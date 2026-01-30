Haberler

Elazığ'da sokakta havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde bir kişi, havaya rastgele ateş açtı ve bu sırada sokakta yürüyen bir kişi kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da sokakta havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla havaya rastgele ateş açtı.

Bu sırada sokakta yürüyen bir kişi, silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, havaya rastgele ateş açan kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

