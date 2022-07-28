Elazığ'da hastanedeki silahlı kavga, 3 gün önceki olayın devamı çıktı - Haberler

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Elazığ'da hastanedeki silahlı kavga, 3 gün önceki olayın devamı çıktı

Elazığ'da hastanedeki silahlı kavga, 3 gün önceki olayın devamı çıktı

ELAZIĞ'da, dün hastanede 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 3 gün önce yaşanan kavganın devamı olduğu belirlendi.

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ELAZIĞ'da, dün hastanede 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 3 gün önce yaşanan kavganın devamı olduğu belirlendi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan A.B.Ö. ise adliyeye sevk edildi.

Dün öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerinin panik yaşadığı kavgada A.B.Ö., tabancayla ateş ederek, Abdülhadi Bilken (34), Serdar Taylı (46) ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaydan sonra kaçan A.B.Ö., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Başından vurulan Abdülhadi Bilken'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kavganın 3 gün önce yaşanan başka bir kavganın devamı olduğu, A.B.Ö.'nün ağır yaraladığı Abdülhadi Bilken'in ağabeyini de bir kafenin önünde çıkan kavgada tabancayla ayağından vurduğu belirtildi. A.B.Ö. emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

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