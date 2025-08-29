Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da, kontrolden çıkarak şarampole uçan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Şahinkaya Mahallesi Keban yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
