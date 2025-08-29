Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

ELAZIĞ'da, kontrolden çıkarak şarampole uçan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Şahinkaya Mahallesi Keban yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,