Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, İ.D. yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İ.D. yönetimindeki 23 HL 279 plakalı hafif ticari araç, Elazığ Malatya kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel