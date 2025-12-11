Elazığ'da gençler sahipsiz kediler için mama hazırlayıp dağıtıyor

Elazığ'da bir grup genç, soğuk havalarda yiyecek sıkıntısı yaşayan kediler için mama hazırlayıp belirlenen noktalara bırakıyor.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi gönüllüleri ile Sokağa Can Ver Derneğince "Kazanda iyilik var" sloganıyla sahipsiz kedilere kış aylarında mama desteği sunulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda gönüllüler, haftanın iki günü kentin farklı bölgelerinde kazanda mama hazırlıyor.

Gönüllüler, kazanın başında mamanın pişmesini bekleyen kedileri elleriyle besliyor.

Daha sonra kaplara doldurulan mamalar, sokak sokak gezilerek belirlenen noktalara bırakılıyor.

Ekipte yer alan veteriner hekimler de mama desteği sunulan kedilerin bakımını yapıyor.

"Az maliyetle çok iş yapıyoruz"

Sokağa Can Ver Derneği Başkanı ve Veteriner Hekim Berkant Çelik, AA muhabirine, kışın sahipsiz kedilerin yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Hayvanları beslemek için gönüllü çalışma başlattıklarını ifade eden Çelik, "Bu desteğe haftada iki gün doğal malzemelerle hazırladığımız mamalarla başladık. İçinde kıyma, protein desteği için bezelye, havuç, patates ve makarna bulunuyor. Bunları haşlayarak sahipsiz hayvanlarımıza sunuyoruz. Kedilerin yoğun olduğu bölgelerde çalışmamızı yapıyoruz." dedi.

Çelik, Türk Kızılay ile işbirliği halinde bu çalışmayı yürüttüklerini belirterek, kendi imkanlarıyla yaptıkları bu çalışmayı desteklerle daha da büyütmek istediklerini kaydetti.

Her bir kazanda ortalama 30 kilogram mama hazırladıklarını anlatan Çelik, "Hazırladığımız mamaları aynı gün dağıtmaya çalışıyoruz, kalanı da ertesi gün dağıtıyoruz. Uzak köylere de gidiyoruz. Mamalarımızı sevgiyle hazırlıyoruz. Az maliyetle çok iş yapıyoruz. Bu mamalar hayvanlar tarafından iştahla tüketiliyor." diye konuştu.

Çelik, bu çalışma ile hayvanları yalnızca beslemediklerini, sağlık sorunu bulunan hayvanları tedavi ettiklerini, barınma ve sahiplendirme süreçlerini de yürüttüklerini belirtti.

Sokak sokak gezerek mamaları kedilere ulaştırıyorlar

Genç Kızılayın Fırat Üniversitesi Sorumlusu Ahmet Çam, sahipsiz hayvanlara umut olmak için bu çalışmada yer aldıklarını söyledi.

Yapılan yemekleri sokak sokak gezerek kedilere ulaştırdıklarını anlatan Çam, "Hazırladığımız organik mamaları kış boyunca sahipsiz hayvanlara ulaştırıyoruz. Tamamen gönüllü olarak çalışıyoruz. Yaklaşık 35 gönüllümüzle sokak sokak geziyoruz. Böylece hayvanlara hem besin sağlıyor hem de umut oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönüllülerden Yunus Emre Güzel de bu sosyal sorumluluk çalışmasında yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Pişirdikleri mamaları en uzak noktalara kadar giderek hayvanlara ulaştırdıklarını anlatan Güzel, kış boyunca bu desteklerinin süreceğini belirtti.

Güzel, çalışmaların duyarlı vatandaşların bağışlarıyla daha da büyüyeceğini dile getirdi.