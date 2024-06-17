Elazığ'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Akçakiraz beldesi mevkisinde bulunan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, kısa sürede büyüyerek tesis alanındaki 2 katlı eve de sıçradı. Yangın sonucunda depo ve evde hasar meydana geldi.
Elazığ'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan ve 2 katlı eve sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Elazığ- Diyarbakır kara yolunun Akçakiraz beldesi mevkisinde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüyerek tesis alanındaki 2 katlı eve de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, depo ve evde hasar oluştu.