Elazığ'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan ve 2 katlı eve sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Elazığ- Diyarbakır kara yolunun Akçakiraz beldesi mevkisinde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüyerek tesis alanındaki 2 katlı eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, depo ve evde hasar oluştu.