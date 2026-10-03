Elazığ'da gece etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su taşkınına yol açtı

Elazığ'da gece etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su taşkınına yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri ile bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Biriken su yüzünden yayalar ve sürücüler zorlukla ilerlerken bazı alt geçitlere su doldu; sağanak kentte aralıklarla devam ediyor.
Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.
Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zorlukla ilerledi, bazı alt geçitlere su doldu.
Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: AA