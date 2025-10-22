Haberler

Elazığ'da Gazze İçin Yardım Kermesi Düzenlendi

Elazığ'da Gazze İçin Yardım Kermesi Düzenlendi
Güncelleme:
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, Gazze'ye yardım amacıyla düzenlenen kermeste, yerel halkin katılımıyla yapılan etkinlik, dayanışma ve insani değerlere vurgu yaptı. Elde edilen gelir, Gazze halkına bağışlanacak.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde Gazze için yardım kermesi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Arıcak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Arıcak İmam Hatip Ortaokulu tarafından Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve Gazze'ye yardımda bulunmak amacıyla okulda kermes düzenlendi.

"Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin iş birliğiyle hazırlanan kermeste, ev yapımı yiyecekler satışa sunuldu.

Elde edilen gelirin tamamının Gazze halkına bağışlanacağı kermes, sadece bir yardım etkinliği olmanın ötesine geçerek öğrencilerde empati, dayanışma ve insanlık değerlerini pekiştirdi.

Toplumsal farkındalık oluşturması açısından ilçe halkının takdirini toplayan etkinlik, hem eğitimin toplumsal sorumluluk boyutuna dikkat çekti hem de birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi.

Katılımcılar da yapılan bu anlamlı organizasyonun hem insani hem de eğitsel yönüyle çok kıymetli olduğunu ve dayanışma duygusunu pekiştirdiğini ifade etti.

Ayrıca kermeste sergilenen Filistin temalı afişler ve fotoğraflar dikkat çekti.

Kermese katılanlar okul girişinde Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
