Elazığ'da, kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Elazığ Valiliği, beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca bazı kamu personellerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

ELAZIĞ Valiliği, kentte beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildiğini duyurdu.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, Güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
