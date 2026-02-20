Haberler

Elazığ'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da ev satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Zanlıların 3 milyon 245 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Elazığ'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ev satma bahanesiyle "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında ekipler, S.Z. (60) ve S.Z'nin (23) bu yöntem ile bazı kişileri dolandırarak 3 milyon 245 bin lira haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı, soruşturmanın yürütüldüğü Elazığ'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
