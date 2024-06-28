Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde bulunan 14 dilenci yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.
Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde bulunan 14 dilenci yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.