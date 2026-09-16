Elazığ'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
+2 sitede yayında
Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.E'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, badem bahçesinde hasat yapıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile R.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA