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Elazığ'da Depremde Hasar Gören Binaların Kontrollü Yıkımına Başlandı

Elazığ'da Depremde Hasar Gören Binaların Kontrollü Yıkımına Başlandı
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da ağır hasar alan 20 bina için yıkım işlemleri başlatıldı.

ELAZIĞ'da depremlerde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımına başlandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Elazığ'da, 20 ev ağır hasar aldı. 517 ev de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti. 6 Şubat 2023'teki depremler ile son Malatya depreminde ağır hasar binaların yıkılmasına karar verildi. Binaların kontrollü yıkımları başladı.

Haber-Kamera Tekin YALÇINKAYAElazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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