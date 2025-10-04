Elazığ'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Elazığ'da "İpek Yolu Afet Gönüllüleri Projesi" kapsamında deprem tatbikatı düzenlendi.

İl Özel İdaresine bağlı İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde gerçekleştirilen tatbikat, senaryo gereği Palu ilçesi merkezli 6,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ihbarıyla başladı.

Tatbikatta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 katlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken, AFAD ekipleri aktif karbonlu koruyucu kıyafetlerle bina içinde zehirli gaz ve radyoaktif sızıntı kontrolü yaptığı tatbikatta, ekipler, enkazdan çıkardıkları yaralıları ambulanslarla aldı, o sırada çökme tehlikesi bulunan enkaz alanına girmek isteyen yaralı yakınları, güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Depremde evleri yıkılan depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli bölgelere çadırlar kuruldu.

Tatbikatı takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, burada yaptığı açıklamada, bakanlık olarak birçok alanda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bakanlığın en önemli faaliyetlerinden birinin gönüllülük faaliyetleri olduğunu ifade eden Koçoğlu, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremini hep birlikte yaşadık. Bakanlık olarak belki daha öncesinde bu kadar stratejik bir öneme de sahip olduğumuzu ilk kez sahada görmüş olduk. Depremde spor tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız depremzedelere açıldı. Şu an yapılan hazırlıklar çok önemli. Şu an karşımda bugünü inşa iddiası olan genç arkadaşlarımı görüyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Bu ülke hepimizin ve ilerletmek zorundayız. Daha da ileriye gitmek zorundayız ve bunu yapacağınıza da inancımız tam. Size olan güvenimiz de tam."

Programa, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AFAD İl Müdürü Cafer Giyik, Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Hakan Karabulut, kurum temsilcileri, çok sayıda gönüllü ve davetli katıldı.