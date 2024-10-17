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Elazığ'da Deprem Felaketi: Yaşanan Korku Dolu Anlar

Elazığ'da Deprem Felaketi: Yaşanan Korku Dolu Anlar
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkileri Elazığ'da hissedildi. Ağır hasar alan binaların sahipleri, depreme karşı yaşadıkları panik ve korku dolu anları anlattı. Uzman ekipler hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da evleri ağır hasar alanlar sarsıntı anında yaşadıkları korkuyu anlattı.

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli dün yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Elazığ'da uzman ekiplerce sahada dün başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kentte şu ana kadar 20 ağır hasarlı, 517 de az hasarlı bina tespit edildi.

Ağır hasarlı binalardan tahliye edilenler yakınlarının yanına yerleşti. Depremzedeler yaşadıkları korku dolu anları AA muhabirine anlattı.

"Kendimizi dışarıya attık"

Sanayi Mahallesi'nde yaşadıkları bina depremde hasar gören 2 çocuk babası Hüseyin Bahçecioğlu, depreme evde yakalandıklarını belirtti.

Bahçecioğlu, şunları söyledi:

"Evdeydik, eşyaların döküldüğünü gördük. Gittikçe şiddetlendi. Bu sefer panik yapmamak için beklemede kaldık. Deprem bittikten sonra kendimizi dışarıya attık. Hatta sofra yerde kaldı. Eşyalarımız halen içerde. Çocukların okul elbiseleri, kitapları içerde. Çocuklar bugün formasız, kitapsız gitti okula."

TOKİ konutlarında oturan yakınlarının yanına yerleştiklerini ifade eden Bahçecioğlu, hasar alan evlerinin çevresinin şeritle kapatıldığını belirtti.

Yetkililerin gelip evde inceleme yaptığını anlatan Bahçecioğlu, "İzin verirlerse onların kontrolüyle inşallah eşyalarımızı çıkaracağız." dedi.

Suat Akdoğan da deprem sırasında iş yerinde olduğunu anlatarak, depremi hissedince adeta şoka girdiğini söyledi.

Çocuklarının o sırada evde olduğunu dile getiren Akdoğan, onlara telefonla ulaşamayınca işten çıkıp hızla eve gittiğini anlattı.

Akdoğan, ailesinin binadan çıktığını gördüğünü belirterek, "Devlet yetkilileri geldi, inceleme yaptılar. Güvenlik için binanın çevresine şerit çektiler. Eşyalarımızı bir an önce çıkarmak istiyoruz. Misafirlikte kalıyoruz, kiralık ev bakıyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

"Kaçarken ayağımı burktum"

Sinem Akdoğan da depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü belirtti.

"Kız kardeşimle evdeydik. Deprem önce hafif hissedildi sonra hızlanmaya başladı. Bir baktık başımıza tozlar geliyor, duvarlardan ses geliyor. Nasıl kaçacağımızı şaşırdık. Yeğenlerimi de bir yandan kurtarmaya çalışıyordum. Kaçarken ayağımı burktum. Büyük korku yaşadık. 'Bina başımıza çökecek' dedik." ifadelerini kullanan Akdoğan, büyük bir telaş yaşadıklarını anlattı.

Akdoğan, yaşadıkları binanın kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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