Ağın'da 108 çiftçiye nohut tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKEP Projesi kapsamında Elazığ'ın Ağın ilçesinde 108 çiftçiye toplam 18 ton 250 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Proje ile yaklaşık 2 bin dekar alanda nohut ekimi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) Projesi kapsamında Elazığ'ın Ağın ilçesinde üreticilere nohut tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde 108 çiftçiye toplam 18 ton 250 kilogram yüzde 75 hibe destekli nohut tohumunun dağıtılması amacıyla tören düzenlendi.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, proje ile ilçede yaklaşık 2 bin dekar alanda nohut ekiminin kazandırılacağını belirterek, "Yeni üretim sezonunun tüm çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni eder, üretimin ve üreticinin yüzyılı anlayışıyla tüm imkanlarımızla çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen de tescilli Ağın leblebisinin üretiminin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, dağıtımı yapılan tüylü nohut tohumunun bu üretimin temel hammaddesi olduğunu söyledi.

Taşkesen, yerel çeşitlerin korunarak üretime kazandırılmasının, ürün kalitesinin devamlılığı ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Yürütülen proje ile atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve üretim kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Çalışmalar kapsamında üretim süreci sahada yakından izlenmekte olup, 2026 yılı üretim sezonunun ilimiz açısından verimli geçmesi beklenmektedir."

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar ise proje için yetkililere teşekkür etti.

Daha sonra çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulaziz Gündüz, kurum ve kuruluş müdürleri ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinden beklenen haber geldi

Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü: 18 yaşındaki genç kıza yapılanlar ülkeyi karıştırdı

18 yaşındaki genç kıza yapılanlar ülkeyi karıştırdı
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Gülistan Doku'nun avukatı: Dosyadaki üst düzey kamu görevlisi...

Gülistan Doku dosyasında "üst düzey kamu görevlisinin" ismi açıklandı
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı