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Elazığ'da Büyükbaş Hayvan Hırsızı Tutuklandı

Elazığ'da Büyükbaş Hayvan Hırsızı Tutuklandı

Güncel Haberler

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde büyükbaş hayvan çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmakkaya köyünde yaşayan S.O'nun 40 gün önce araziye otlamaları için bıraktığı 2 büyükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın sonucunda büyükbaş hayvanları çaldığı gerekçesiyle şüpheli M.D, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde büyükbaş hayvan çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmakkaya köyünde yaşayan S.O'nun 40 gün önce araziye otlamaları için bıraktığı 2 büyükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda büyükbaş hayvanları çaldığı gerekçesiyle şüpheli M.D, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Alacakaya Elazığ Güncel Haberler

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