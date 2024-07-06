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İşin içinde yasak aşk var! Evliliklerine aileleri onay vermeyen inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

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Elazığ'da kamyonette başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulunan Halil Çetin ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın intihar ettikleri ortaya çıktı. Aşk yaşadığı belirtilen ikilinin aileleri durumu kabul etmeyince intihar kararı aldığı, evli ve 3 çocuk babası Çetin'in önce Yıldırım'ı ardından da kendisini vurduğu belirlendi.

Elazığ'da ilişkileri aileleri tarafından onaylanmayan ve sevgili olan bir çift, araç içerisinde silahla intihar etti. Canına kıyan Halil Çetin'in, bir gün önce yakınlarından birini arayıp intihar edeceğini söylediği öğrenildi

KAMYONETTEKİLERİ GÖRÜNCE EKİPLERE HABER VERDİLER

Olay, dün öğle saatlerinde Elazığ- Diyarbakır kara yolundaki Hazar Gölü yakınlarında meydana geldi. Park halindeki kamyonette biri kadın, 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İşin içinde yasak aşk var! Evliliklerine aileleri onay vermeyen inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde başlarından vurulduğu belirlenen Halil Çetin ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Çetin ve Yıldırım'ın cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.

İşin içinde yasak aşk var! Evliliklerine aileleri onay vermeyen inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

AİLELERİ KABUL ETMEYİNCE İNTİHAR KARARI ALMIŞLAR

Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Çetin ile Rukiye Yıldırım'ın sevgili oldukları, aşklarının aileleri tarafından kabul görmediği için intihar kararı aldıkları ileri sürüldü. Yıldırım'ın ailesinin olaydan bir gün önce kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi.

YAKININI ARAYIP "İNTİHAR EDECEĞİM" DEMİŞ

Halil Çetin'in yanında getirdiği tabancayla Yıldırım'ı başından vurup, intihar ettiği saptandı. Halil Çetin'in, bir gün önce yakınlarından birini arayıp intihar edeceğini bildirdiği, kendisinden haber alınamaması üzerine de jandarma ekiplerinin çevreden yapılan ihbarlar ve ona ait aracın PTS kayıtlarından göl yakınında olduklarının belirlendiği ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rukiye Yıldırım Halil Çetin Elazığ Çocuk Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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