Elazığ'da kara saplanan ambulansı ekipler kurtardı

Güncelleme:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hasta almak için yola çıkan ambulans, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı kısa sürede kurtardı ve hastayı hastaneye sevk etti.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde hasta almaya giden ambulans, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı kısa sürede bulunduğu yerden kurtardı.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Aşağı Ovacık köyü yolunda meydana geldi. Köyde rahatsızlanan hastayı almak üzere yola çıkan ambulans, kar ve buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak kara saplandı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansın yeniden yola devam etmesinin ardından Aşağı Ovacık köyündeki hasta sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
