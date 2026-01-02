Elazığ'da kara saplanan ambulansı ekipler kurtardı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hasta almak için yola çıkan ambulans, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı kısa sürede kurtardı ve hastayı hastaneye sevk etti.
Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Aşağı Ovacık köyü yolunda meydana geldi. Köyde rahatsızlanan hastayı almak üzere yola çıkan ambulans, kar ve buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak kara saplandı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansın yeniden yola devam etmesinin ardından Aşağı Ovacık köyündeki hasta sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,