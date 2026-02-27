Elazığ'da kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı

ELAZIĞ'da kaybolduğu bildirilen Alzheimer hastası Ömer Köksal (85) için arama çalışması başlatıldı.

Ağın ilçesine bağlı Yedibağ Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Köksal, evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, Köksal'a ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalarda şu ana kadar Köksal'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Kayıp Köksal'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı