Haberler

Elazığ'da kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı

Elazığ'da kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ömer Köksal için AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor.

ELAZIĞ'da kaybolduğu bildirilen Alzheimer hastası Ömer Köksal (85) için arama çalışması başlatıldı.

Ağın ilçesine bağlı Yedibağ Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Köksal, evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, Köksal'a ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalarda şu ana kadar Köksal'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Kayıp Köksal'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize 'sarı' alarm verildi, ikisi birden vuracak

21 ilimize "sarı" alarm verildi! İkisi birden vuracak
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri