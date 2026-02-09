Üç gün önce çıktığı evine dönmedi; arama çalışması başlatıldı
Elazığ'da 7 Şubat'tan beri kayıp olan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için AFAD, UMKE ve diğer ekipler arama çalışmalarına başladı. Ekipler, hem karadaki hem de havadan dronlar kullanarak yoğun bir arama yürütüyor.
ELAZIĞ'da 7 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan İbrahim Kaya'nın (74) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Olay, 7 Şubat'ta merkeze bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan İbrahim Kaya'ya ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler, sevk edildi. Kaya'nın bulunması için karadaki çalışmaların yanı sıra dronla havadan da arama yapılıyor.
