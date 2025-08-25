Elazığ'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Elazığ'da İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, incelemeler devam ediyor.

ELAZIĞda 5 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın havalandırma boşluğunda bulunan odun ve kartonların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yoğun duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

