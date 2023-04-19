Yumurtadan çıkan 4 bacaklı civciv köylüleri şaşkına çevirdi

Elazığ'da Ballıca köyünde yaşayan Burak Aydın, kümesine gittiğinde yumurtadan dört bacaklı civciv çıktığını gördü. Civcivi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken Aydın, "Daha önce böyle bir şey görmedim. İlk defa dört bacaklı civciv ile karşılaştık. Yaşayacak mı bilmiyoruz, inşallah yaşar. Duyanlar gelip bakıyor" dedi.

Elazığ merkeze bağlı Ballıca köyünde yaşayan Burak Aydın, kümesine gittiğinde yumurtadan çıkan dört bacaklı civcivle karşılaştı. Civcivi gören Aydın ve vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getiren Aydın, "Daha önce böyle bir şey görmedim. İlk defa dört bacaklı civciv ile karşılaştık. Yaşayacak mı bilmiyoruz, inşallah yaşar. Duyanlar gelip bakıyor" dedi.