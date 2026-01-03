AFAD'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha taramalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."