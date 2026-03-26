Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, deprem sonrası herhangi bir hasar ihbarı alınmadığı belirtildi. Deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
VALİLİK: HASAR İHBARI YOK
Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 26/03/2026 tarihinde saat 10: 37'de 4.3 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.
DEPREM ANI KAMERADA
Öte yandan deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerinde depremi hissedenlerin dışarı çıktığı anlar yer aldı.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,