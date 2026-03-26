Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, deprem sonrası herhangi bir hasar ihbarı alınmadığı belirtildi. Deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİLİK: HASAR İHBARI YOK

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 26/03/2026 tarihinde saat 10: 37'de 4.3 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Öte yandan deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerinde depremi hissedenlerin dışarı çıktığı anlar yer aldı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli'nin "Aktif fay üzerinde" dediği ilimizde korkutan deprem
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı

Beyaz Saray'dan gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Trump'tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı

Trump'tan büyük sürpriz: İki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti

ABD-İsrail kritik noktayı vurdu, İran'ın açıkladığı rakam ses getirdi
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı

Beyaz Saray'dan gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

İşte intihar eden ünlü fenomenin son anları
Onu daha önce böyle görmediniz! Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti

Görüntüdeki ismi tanımayan yok!