Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ Merkez'de saat 16.26 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 16.26'da kentin merkezi 4.2 büyüklüğündeki sarsıntıyla sallandı.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD sarsıntının derinliğini 9,3 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VALİ TORAMAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremle ilgili ilk açıklama Elazığ Valisi Ömer Toraman'dan geldi. Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi… Geçmiş olsun…" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Elazığ Deprem Güncel Haberler

1000

Yorumlar (1)

Oğuzhan Y:

Rabbim bu aziz milleti her türlü beladan musibetden korusun.

Yanıtla00
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title