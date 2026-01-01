Haberler

Elazığ'da 2026'nın ilk bebekleri dünyaya geldi

Güncelleme:
Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bebeklerin ailelerine mutluluk dolu anlar yaşatıldı.

ELAZIĞ'da 2026 yılının ilk bebekleri, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk dakikalarında doğan Zeynep Hüma, Ahsen, Deniz ve Arel bebekler ailelerine mutluluk yaşattı.

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde dünyaya geldi. Nida ve Mahmut Karataş çiftinin bebekleri Zeynep Hüma, 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi. Sevda ve Murat Çoban çiftinin dördüncü çocukları Ahsen bebek 3 kilo 100 gram, Özge ve Ali Esmer çiftinin üçüncü çocukları Deniz bebek ise 3 kilo 200 gram olarak doğdu. Fatma ve Nizamettin Baydaş çiftinin üçüncü çocukları Arel bebek de 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, aileleri tebrik ederek bebeklere altın taktı.

Vali Numan Hatipoğlu, "Fethi Sekin Şehir Hastanemizde 2026 yılını karşıladık. Şehir Hastanemizde gerçekleşen 4 doğum sonrasında bebeklerimizi ziyaret ettik. Kendilerine baht açıklığı diledik. İnşallah ülkemize, milletimize yararlı yurttaşlar olarak yetişirler, çocuklar, gençler olarak yetişirler gelecekte. Bu anlamda bizim için de bir güzellik oldu. 4 ayrı doğum olmuş olması bir güzellik. Ben tekrar 2026 yılının sağlık, huzur, güzellikler, esenlikler getirmesini diliyorum" dedi.

