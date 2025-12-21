Haberler

Elazığ'da 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Elazığ'da, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "dolandırıcılık" suçlarında 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B, ile "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ö.D. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
