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Elazığ'da 107 Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da 107 Firari Hükümlü Yakalandı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar sonucu, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107 firari hükümlü yakalandı. Elde edilen ruhsatsız silahlar ile birlikte, adli işlemler başlatıldı.

Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107 firari hükümlü yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 107 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız 34 tabanca, 298 fişek, 11 tüfek ve 86 kartuş ele geçirildi, ruhsatsız silah taşıyan 45 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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