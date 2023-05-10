Elazığ'da 1 buçuk metre uzunluğunda yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi Elazığ'ın Keban ilçesinde daha çok Orta Doğu ve Orta Asya'da görülen yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi.

Elazığ'da 1 buçuk metre uzunluğunda yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde daha çok Orta Doğu ve Orta Asya'da görülen yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yarı zehirli olduğu bilinen kocabaş yılanı görüntülendi. Kocabaş yılanını geziye çıkan vatandaşlardan Emrah Turhan tarafından fark edildi. Yakından görüntülenen türün yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğu olduğu belirtildi. Yaban hayatı için önemli olan yılan türünün daha çok Ortadoğu ve Orta Asya'da görüldüğü öğrenildi.