Elazığ Baskil'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtıldı
Baskil ilçesinde KADES uygulaması tanıtıldı. Kaymakamlık ve diğer kurumlarla birlikte yapılan etkinlikte broşür dağıtılarak, vatandaşlara uygulamanın kullanılabilirliği hakkında bilgi verildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.
Baskil Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Belediye, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Amirliği personellerinin katılımıyla ilçe merkezinde vatandaşlara KADES uygulamasının tanıtımına ilişkin broşür dağıtıldı.
KADES'in tanıtımını yapan ekipler, bazı vatandaşların da cep telefonlarına uygulamayı yükledi.
İlçedeki bazı kurumların hizmet binalarına da tanıtıcı afişler asıldı.