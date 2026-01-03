Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Haberler

Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Malatya Valisi, sarsıntının hissedildiğini ve AFAD ekiplerinin sahadan bilgi aldığını açıkladı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Saddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Elazığ Baskil'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk beklememekle birlikte AFAD ekiplerimiz sahadan bilgi almaktadır." ifadesini kullandı.

