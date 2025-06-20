El Salvador Cumhuriyeti Parkı Ankara'da Açıldı

El Salvador Cumhuriyeti Parkı Ankara'da Açıldı
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Ankara'da El Salvador Büyükelçiliği ve ABB işbirliğiyle El Salvador Cumhuriyeti Parkı açıldı. Açılışta, diplomat Dr. Jose Gustavo Guerrero'nun büstü de yer aldı. Açılış konuşmalarında iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde başkentte El Salvador Cumhuriyeti Parkı açıldı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, El Salvador Cumhuriyeti Parkı ile parkın içinde bulunan El Salvadorlu ünlü diplomat ve hukukçu Dr. Jose Gustavo Guerrero'nun büstünün açılışına, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Yaprak Balkan, ABB Meclis 2. Başkanvekili Emre Doğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Calderon, açılış konuşmasında, parka büstü dikilen diplomat ve hukukçu Dr. Jose Gustavo Guerrero'ya dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün düşünceleri sınırları ve çağları aşan bir şahsiyete saygı duruşunda bulunuyoruz. Bu parkın ve büstün açılışı son derece sembolik bir eylemdir. Halklarımızın birbirine yakınlaşmak, birbirinden öğrenmek ve kalıcı işbirliği bağları kurmak istediğini temsil etmektedir. Aynı zamanda ülkelerimiz arasında kurduğumuz köprünün somut bir sembolüdür."

Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Balkan ise "İkili ilişkilerimizde kazandığımız ivme sayesinde El Salvador, sadece Latin Amerika ve Karayipler'de değil, tüm dostlarımız arasında da bizim için çok özel bir yer haline geldi. Çeşitli alanlarda ilişkilerimizin derinleşmesinin ticaret hacmimize olumlu yansıdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

El Salvador ve Türkiye, 5 Şubat 1884'ten bu yana uzun soluklu diplomatik ilişkilere, zengin bir tarihi mirasa, çok taraflılığa ve uluslararası hukuka saygıya olan sağlam bir bağlılığa sahip.

Son yıllarda işbirliği alanlarını genişleten, sağlık, afet risk yönetimi, ticaret ve eğitim burslarına erişim gibi konularda birlikte çalışan iki ülke, deniz hukuku, havacılık sektörü ve savunma sanayi gibi yenilikçi alanlarda da diyalog alanları açıyor.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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