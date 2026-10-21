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El-İhbariye'ye göre İsrail güçleri Kuneytra'da 7 askeri araç ve 2 tankla ilerledi

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Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye göre İsrail güçleri salı günü yedi askeri araç ve iki tankla Kuneytra vilayetinde ilerlemeye başladı. Vilayetin kuzey kırsalına giren konvoy, eski valilik binasının yakınında mevzilendi.

KUNEYTRA, 21 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayetinde bulunan eski valilik binasının yakınında konuşlanmış İsrail tankı, 20 Ekim 2026.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin bildirdiğine göre İsrail güçleri salı günü yedi askeri araç ve iki tankla Kuneytra vilayetinde ilerlemeye başladı. Vilayetin kuzey kırsalına giren İsrail askeri konvoyu, eski valilik binasının yakınında mevzilendi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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