El-İhbariye'ye göre İsrail güçleri Kuneytra'da 7 askeri araç ve 2 tankla ilerledi

El-İhbariye'ye göre İsrail güçleri Kuneytra'da 7 askeri araç ve 2 tankla ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye göre İsrail güçleri salı günü yedi askeri araç ve iki tankla Kuneytra vilayetinde ilerlemeye başladı. Vilayetin kuzey kırsalına giren konvoy, eski valilik binasının yakınında mevzilendi.
KUNEYTRA, 21 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayetinde bulunan eski valilik binasının yakınında konuşlanmış İsrail tankı, 20 Ekim 2026.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin bildirdiğine göre İsrail güçleri salı günü yedi askeri araç ve iki tankla Kuneytra vilayetinde ilerlemeye başladı. Vilayetin kuzey kırsalına giren İsrail askeri konvoyu, eski valilik binasının yakınında mevzilendi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua