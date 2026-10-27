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El Halil'de İsrail güçlerince yaklaşık 3.171 kişi evlerinden zorla çıkarıldı

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El Halil'de İsrail güçlerince yaklaşık 3.171 kişi evlerinden zorla çıkarıldı
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İsrail ordusunun cuma gününden bu yana El Halil'de düzenlediği saldırı ve baskınlardan 488 Filistinli aile etkilendi. Belediye, Deir Baha ve El-Celda'da yaklaşık 3.171 kişinin evlerinden zorla çıkarıldığını, yüzlerce sakinin mahsur kaldığını duyurdu.

RAMALLAH, 27 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun cuma gününden bu yana Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlediği saldırı ve baskınlardan toplam 488 Filistinli aile etkilendi.

El Halil Belediyesi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin özellikle Deir Baha ve El-Celda bölgelerinde yaklaşık 3.171 kişiyi evlerinden zorla çıkardığı, komşu mahallelerdeki yüzlerce sakinin ise evlerinde mahsur kaldığı ve bölgeden ayrılmalarının engellendiği belirtildi.

El Halil Vali Yardımcısı Rafik el-Cebari, İsrail saldırılarının sürmesiyle birlikte kentte "son derece sert ve zorlu" koşulların yaşandığını, ev baskınları, gözaltılar ve sorgulamaların devam ettiğini söyledi.

El-Cebari, İsrail güçlerinin bölge sakinlerini evlerinden ve mülklerinden zorla çıkardığını, altyapıda yaygın ve sistematik yıkıma yol açtığını belirterek durumun tehlikeli bir boyut kazandığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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