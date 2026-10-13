El-Ezher, Husilerin Riyad'daki havalimanı saldırılarını kınadı, durdurulmasını istedi

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Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınayarak, bunun "Müslümanların duygularını kışkırtmak" anlamına geldiğini belirtti ve bu tür saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husiler tarafından son iki gün içinde havalimanına düzenlenen ve ölü ve yaralıların olduğu belirtilen saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, "Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na, masum sivillere ve umre için gelen Haremeyn-i Şerifeyn ziyaretçilerine yönelik düzenlenen alçakça saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sivil tesislerin ve kutsal toprakları ziyaret edenlerin hedef alınmasının Müslümanların duygularını tahrik ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum, tüm insani değerlerin ve uluslararası örfün kabul edilemez bir ihlali olmasının yanı sıra Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan bir tecavüzdür."

Masum sivillerin hayatına kasteden ve Krallık'ın güvenliğini tehdit eden bu tür tekrarlayan suç teşkil eden saldırıların tamamen reddedildiği açıklamada, bu "küstahlığın" doğuracağı sonuçlar konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, bölge güvenliğinin korunmasının bu saldırıların derhal durdurulmasını, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesini gerektirdiği vurgulandı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA