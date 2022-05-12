El Cezire Muhabirinin Öldürülmesi Kudüs'te Protesto Edildi - Haberler

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El Cezire Muhabirinin Öldürülmesi Kudüs'te Protesto Edildi

Xinhua - Güncel
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El Cezire Muhabirinin Öldürülmesi Kudüs'te Protesto Edildi

KUDÜS, 12 Mayıs (Xinhua) -- Kudüs'te, El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in öldürülmesini protesto eden Filistinliler, 11 Mayıs 2022. El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in Çarşamba sabahı işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesi Filistinliler arasında öfke ve kızgınlığa yol açtı.

KUDÜS, 12 Mayıs (Xinhua) -- Kudüs'te, El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in öldürülmesini protesto eden Filistinliler, 11 Mayıs 2022. El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in Çarşamba sabahı işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesi Filistinliler arasında öfke ve kızgınlığa yol açtı. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Batı Şeria, El Cezire, Protesto, Kudüs, Güncel, Haberler

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