El Cezire Muhabirinin Öldürülmesi Kudüs'te Protesto Edildi
Xinhua - Güncel
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KUDÜS, 12 Mayıs (Xinhua) -- Kudüs'te, El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in öldürülmesini protesto eden Filistinliler, 11 Mayıs 2022. El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in Çarşamba sabahı işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesi Filistinliler arasında öfke ve kızgınlığa yol açtı.
KUDÜS, 12 Mayıs (Xinhua) -- Kudüs'te, El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in öldürülmesini protesto eden Filistinliler, 11 Mayıs 2022. El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in Çarşamba sabahı işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesi Filistinliler arasında öfke ve kızgınlığa yol açtı. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)
Xinhua / Güncel