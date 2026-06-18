Ekvador Devlet Başkanı: Meksika ile Diplomatik İlişkileri Yeniden Kurmak İstiyoruz

KİTO, 18 Haziran (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Meksika ile diplomatik ilişkileri eski haline getirmek istediklerini söyledi.

Noboa çarşamba günü Azteca televizyon kanalına verdiği röportajda, "Kendi adıma konuşacak olursam, Meksika hükümetiyle ilişkileri eski haline getirmek isterim. Ekvador'da yatırım yapan çok sayıda Meksikalı şirket var. Ayrıca an itibarıyla kavga etmemiz ya da diplomatik ilişkileri askıya almamız için hiçbir neden bulunmuyor" dedi.

Ekvador polisinin başkent Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne baskın düzenleyerek elçiliğe sığınmış eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklaması üzerine 2024 yılının nisan ayında Ekvador ile Meksika arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Yolsuzluktan mahkum edilen Glas, suçlamaları reddederek siyasi baskılara maruz kaldığını iddia etmiş, Meksika da Glas'a siyasi sığınma hakkı tanımıştı.

Meksika'nın sığınma hakkı kararını reddeden Ekvador'un büyükelçiliğe baskın düzenlemesine kadar varan süreç, uluslararası toplumda şok etkisi yaratarak iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı.

Meksika'nın açtığı dava ve Ekvador'un karşı davası an itibarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda görülüyor.

Kaynak: Xinhua