Haberler

Ekvador Devlet Başkanı: Meksika ile Diplomatik İlişkileri Yeniden Kurmak İstiyoruz

Ekvador Devlet Başkanı: Meksika ile Diplomatik İlişkileri Yeniden Kurmak İstiyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Meksika ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını istediğini açıkladı. İlişkiler, Nisan 2024'te Ekvador polisinin Meksika Büyükelçiliği'ne baskın düzenleyerek eski Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklamasıyla kesilmişti.

KİTO, 18 Haziran (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Meksika ile diplomatik ilişkileri eski haline getirmek istediklerini söyledi.

Noboa çarşamba günü Azteca televizyon kanalına verdiği röportajda, "Kendi adıma konuşacak olursam, Meksika hükümetiyle ilişkileri eski haline getirmek isterim. Ekvador'da yatırım yapan çok sayıda Meksikalı şirket var. Ayrıca an itibarıyla kavga etmemiz ya da diplomatik ilişkileri askıya almamız için hiçbir neden bulunmuyor" dedi.

Ekvador polisinin başkent Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne baskın düzenleyerek elçiliğe sığınmış eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklaması üzerine 2024 yılının nisan ayında Ekvador ile Meksika arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Yolsuzluktan mahkum edilen Glas, suçlamaları reddederek siyasi baskılara maruz kaldığını iddia etmiş, Meksika da Glas'a siyasi sığınma hakkı tanımıştı.

Meksika'nın sığınma hakkı kararını reddeden Ekvador'un büyükelçiliğe baskın düzenlemesine kadar varan süreç, uluslararası toplumda şok etkisi yaratarak iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı.

Meksika'nın açtığı dava ve Ekvador'un karşı davası an itibarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda görülüyor.

Kaynak: Xinhua
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorinin ardından benzine de indirim göründü

Peş peşe 4. indirim! Bu gece tabelalar değişiyor
Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj! 3 kişi tutuklandı

Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı
Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, savunması olayın da önüne geçti
8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken tesadüf

Ali Koç gönderdi, Aziz Yıldırım geri getiriyor! 8 sene sonra aynı gün
Samsun'da kullandığı traktör dereye devrilen sürücü hayatını kaybetti

Kullandığı traktör dereye devrilen sürücü hayatını kaybetti
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı