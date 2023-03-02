Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engeli kararı kaldırıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla günler sonra kaldırıldı. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut yaptığı açıklamada, "Ekşi Sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!" ifadelerini kullandı.

Ekşi Sözlük'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 21 Şubat'ta erişim engeli getirilmişti. Konuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI

Ekşi Sözlük'ün erişiminin engellenmesine yönelik Ekşi Teknoloji A.Ş. tarafından yapılan itirazı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirdi. Mahkeme, Ekşi Sözlük hakkında getirilen erişim engeli kararını kaldırdı.

"KARAR TEDBİR AMAÇLI"

Mahkemenin kararında erişim engeli kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verildiği kaydedildi. Kararda erişim engeli kararının tedbir amaçlı olduğunun altı çizilirken, Ekşi Sözlük'ün kapatılmasını isteyen idarenin erişim engeline konu paylaşımların kaldırılmadığına yönelik bilgi belge sunmadığı, sitenin mahkemeler tarafından verdiği kararları uyguladığı, bu nedenle sitenin erişime kapatılmasının orantısız olacağı belirtildi.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Ekşi Sözlük'ün yöneticisi Başak Purut, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekşi Sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!" ifadelerini kullandı.