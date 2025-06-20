Ekrem Kayserili Akhisar Belediye Başkanı Seçildi

Ekrem Kayserili Akhisar Belediye Başkanı Seçildi
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Akhisar Belediye Meclisi, Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Ekrem Kayserili'yi yeni başkan olarak seçti. Kayserili, 30 meclis üyesinin katıldığı gizli oylamada 25 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun vefat eden Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili oldu.

Akhisar Belediyesi Meclisi, Meclis Başkan Vekili Kayhan Kuralay başkanlığında, Akhisar Belediye Meclis Salonu'nda olağanüstü gündemle toplandı.

CHP Akhisar Grup Başkanvekili Lütfi Akdağ adaylarının Akhisar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Kayserili olduğunu açıkladı.

Mecliste grubu olan diğer partiler ise aday çıkarmadı.

30 meclis üyesinden tamamının katıldığı ve gizli oylamayla yapılan seçimde 25 oy alan Ekrem Kayserili, Akhisar Belediye Başkanlığına seçildi.

Konuşmasına, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başlayan Ekrem Kayserili, ortak akıl, istişare ve dayanışma ile çalışacağını söyledi.

Meclis toplantısına, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
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