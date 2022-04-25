Ekrem İmamoğlu Saraybosna'da: "İstanbul Aynı Zamanda Bir Boşnak Kenti"

İSTANBUL (ANKA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı Benjamina Kariç'in davetlisi olarak Saraybosna'ya gitti. İstanbul'un aynı zamanda bir Boşnak şehri olduğunu belirten İmamoğlu, "Yüzlerce yıllık tarihin getirdiği bu bağları, bu yüzyılda çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. İmamoğlu'na tarihi Başçarşı sokaklarında rehberlik yapan Kariç de kentin sembol yapılarından 'Beyaz Kale'nin restorasyonuna verdiği destekten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Kariç'in davetlisi olarak Bosna-Hersek'in başkentine gitti. İmamoğlu'na, Saraybosna ziyaretinde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da eşlik etti. İmamoğlu, Saraybosna turuna, Türkiye'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i ziyaret ederek başladı. Büyükelçilik ziyaretinin ardından Saraybosna Belediyesi'ne geçen İmamoğlu, Belediye Başkanı Kariç ile bir araya geldi.

KARİÇ: B40'TA EVİMDE GİBİ HİSSETTİM

Belediye başkanı seçilmesinin ardından kendisini ilk tebrik eden kişinin İmamoğlu olduğu söyleyen Kariç, İBB Başkanı ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İBB tarafından 29 Kasım 2021'de düzenlenen 'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde kendisini evinde hissettiğini vurgulayan Kariç, "O yüzden siz de burada kendinizi evinizde gibi hissedin" dedi. Yakın zamanda büyük bir savaştan çıkan ülkesinin içinde bulunduğu siyasal koşullarla ilgili bilgi veren Kariç, "Barıştan sonra şu andaki en büyük ve en derin krizlerden birisinde bulunuyoruz" diye konuştu.

Merkezi hükümet tarafından durdurulan projeleri olduğunu aktaran Kariç, İmamoğlu'nun bu anlamda kendilerine güç verdiğini söyledi. Kariç, Saraybosna'nın sembol yapılarından 'Beyaz Kale'nin onay bekledikleri restorasyon çalışmalarına verdiği destekten dolayı da İmamoğlu'nun nezdinde İBB'ye teşekkür etti.

Konuşmasına "16 milyon İstanbullunun selamını getirdim" diye başlayan Ekrem İmamoğlu da özetle şunları söyledi:

"BEYAZ KALE KONUSUNDA KARARLIYIZ: Gözümüz, kulağımız, kalbimiz hep burada. Bosna Hersek'in tamamında barışın, demokrasinin, huzurun en güçlü şekilde olması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. İstanbul ve Saraybosna arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Beyaz Kale konusunda kararlıyız. Güzel bir iş birliği olacak ama devamında başka iş birliklerimizi de Saraybosna'ya kazandırmak ve geleceğe dair her zaman örnek işleri bitirmek ve hediye etmek istiyoruz bu güzel şehrimize.

İSTANBUL BOŞNAK ŞEHRİDİR: B40 sonrası, 'Dönem Başkanı' sıfatıyla ilk yurt dışı temasını Saraybosna'ya yapmaktan memnuniyet duyuyorum. B40'ı güçlendirdiğimiz takdirde, bunun sadece Balkanlar'a değil, aynı zamanda bütün Avrupa'ya çok iyi geleceğini söylemiştim. Kasım ayından itibaren bu sene ev sahipliğini Atina Belediyesi yapacak. Belki de bir sonraki yılın ev sahibi, Benjamina Hanım'la beraber Saraybosna olmalıdır diye düşünmeden edemiyorum. İstanbul, aynı zamanda bir Boşnak şehridir. Farklı ırkların, etnik kökenlerin, inançların yaşadığı bir yer olan İstanbul'da Boşnak hemşerilerimizin de çok ayrı bir yeri var. Yüzlerce yıllık tarihin getirdiği bu bağları, bu yüzyılda çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum."

ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN ANIT KABRİNİ ZİYARET

İmamoğlu ve Kariç, görüşmenin ardından, kentin tarihi mekanlarından Başçarşı'ya yürüdü. Kariç, rehberlik yaptığı İmamoğlu'na, aralarında Gazi Hüsrev Yadigar Camii'nin de bulunduğu birçok tarihi ibadethane ve yapıyla ilgili detaylı bilgiler verdi. Başçarşı'nın İstanbul'u andıran sokaklarını adım adım gezen ikili, esnafı da ziyaretinde de bulundu. İmamoğlu, Kariç ve beraberlerindeki heyet, bağımsız Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt kabrini de ziyaret etti. İki başkan, kabrine karanfil bıraktıkları İzzetbegoviç'i dualarla andı.

İZZETBEGOVİÇ UNUTULMADI

İzzetbegoviç'in kabrini 2019'da da ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Burada, Aliya İzzetbegoviç nezdinde, büyük bir mücadelenin de izlerinin içerisindeyiz. Bir acının izlerinin içindeyiz. Ne yazık ki 30 yılı aşan o geçmişte yaşadığımız acı günler, burada şehitleriyle bizi karşılıyor. O mücadelenin en büyük lideri ve ismi de Aliye İzzetbegoviç'ti. Çok önemli bir şahsiyet, Balkanlar'da çok iz bırakmış ve bu soykırıma karşı mücadele vermiş bir insandır. Aynı zamanda, belki buradaki insanlar çok seviyor ama bir o kadar da Türkiye'deki insanların çok sevdiği bir insan. Bu yönüyle de çok değerli. Hem Bosna Hersek'e gelip hem Saraybosna'yı ziyaret edip mutlaka İzzetbegoviç'e gelip onun huzurunda dua etmek her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gönlünden geçendir. 16 milyon İstanbullu adına burada huzurunda dua edip, ona minnet duygularımızı iletip, insanlığın bir daha böylesi bir soykırım, böylesi bir acıyı hiçbir yerde yaşanmamasının dualarını ettim. Ruhu şad olsun. Allah kabul etsin diyorum."