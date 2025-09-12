Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası 20 Ekim'e ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması nedeniyle uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sahte diploma davasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, davayı 20 Ekim'e erteledi.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

"SUÇA ORTAK OLANLAR TOPLUMA BEDEL ÖDETİYOR"

Duruşma bugün Silivri'de görüldü. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan İmamoğlu, "Davanın varlığı yüz karası bir durum. Bugün 12 Eylül, bu Türk toplumuna darbeyi hatırlatır. Ülkemizin bu tür darbelerle yüz yüze kalmamasını diliyorum ama şu an bir darbe süreci içerisindeyiz. Karar verenler, suça ortak olanlar topluma bedel ödetiyor" ifadelerini kullandı.

AVUKAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun "Diploma davası"nın ilk duruşmasında hakim, bir sonraki celsede tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'ın duruşma salonunda hazır edilmesi talebini reddetti.

20 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasının 20 Ekim günü saat 11:00'a ertelenmesine karar verdi.

SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun öğrenim gördüğü University College of Northern Cyprus (UCNC)'un YÖK tarafından tanınmadığı belirtildi.

YÖK'ün 1988 ve 1992 tarihli yazılarında, KKTC'de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığının ifade edildiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz artırıldığı, 3 kişilik kontenjana 54 öğrencinin alındığı, bazı öğrencilerin listeden çıkarılarak yerlerine başkalarının eklendiği öne sürüldü.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
Yorumlar (26)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp li fanatiklere göre ekrem ne yapsa haklı yese de calsada sahtekarlık dolandırıcılık rüşvet yolsuzluk bunlar hiç önemli değil

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme90
yanıtYanıtla
Haber Yorumları......:

Bir yüzükle gelen bir büzük verip gidecek.

yanıt30
yanıt10
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Akkoyunlar AKP + MHP ile PKK müzakeresi ülkede infial yaratacağını anlayınca hedefi Ana muhalefet olarak göstermiştir. İktidarı kaybedeceğini anlayanlar kaos yaratarak korku imparatorluğu yaratmaya başlamıştır. Ülkemizde özellikle dar gelirli ve emekli karnını doyuramazken, yargı gücüyle sindirme politikası uyguluyor. Kendi halkına zulüm eden iktidar vatan topraklarını ve milli değerleri tek tek satıyor. Hala CHP üzerinden siyaset yapan mahluklar uyanın artık. Bu ülkede seçim olmayacak artık, kaosu bilinçli yaratan iktidar sahipleri biraz daha koltukta kalmanın hesabını yapıyor. Tarihe halkına zulüm eden iktidar olarak geçecek bir süreç yaşanıyor.

yanıt28
yanıt22
Haber Yorumlarıoğuz şengül:

hay sanada sana okey verenlerede imamoğlu şu yazdıklarından değil ama hadi deki birisi tutarlı hepsinin olması mümkünmü :) neymiş bu imamoğlu be baronmu psikopatmı adamda herşey var :)bu boş argümanlar bas basss iftira bunlar diye bağırıyor ya trolsün yada aşırı cahl yazık :) tek yüzükle gelip sülalesi zengin olanlar yandaşlara yedirenler gerçek hırsızlar kaybedince öyle lolo olmayacak net göreceksiniz soygunları çoğu kaçacak yurt dışına çok yok merak etmeyin :)

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarıtyrrdn94fm:

gözü kapalı birine gerçekleri anlatmak gerçekten zor, sen böyle yaşa .Sahte diplomalar kimde herkes biliyor

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıÜmit Yurtsever:

diplomasız olanlar ne zaman yargılanacak

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Bir Bir yargilanacaklar, baskasinin suclu oldugu Eko’yu sucsuz yapmiyor.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Cin ekonun topacı Ekonun okulda ilk günü..

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

adaleti şahsi çıkarları uğruna oyuncağa çevirdiler bütün veriler ortada erteleyip uzatmanın manası ne hukuk sistemi yara üzerine yara alıyor karar vermeğe cesaret edemiyorlar çünki verilen kararın altında kalacaklarını biliyorlar

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Kendinizi dünyaya rezil etmeyin.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
