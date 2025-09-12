Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası 20 Ekim'e ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

"SUÇA ORTAK OLANLAR TOPLUMA BEDEL ÖDETİYOR"

Duruşma bugün Silivri'de görüldü. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan İmamoğlu, "Davanın varlığı yüz karası bir durum. Bugün 12 Eylül, bu Türk toplumuna darbeyi hatırlatır. Ülkemizin bu tür darbelerle yüz yüze kalmamasını diliyorum ama şu an bir darbe süreci içerisindeyiz. Karar verenler, suça ortak olanlar topluma bedel ödetiyor" ifadelerini kullandı.

AVUKAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun "Diploma davası"nın ilk duruşmasında hakim, bir sonraki celsede tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'ın duruşma salonunda hazır edilmesi talebini reddetti.

20 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasının 20 Ekim günü saat 11:00'a ertelenmesine karar verdi.

SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun öğrenim gördüğü University College of Northern Cyprus (UCNC)'un YÖK tarafından tanınmadığı belirtildi.

YÖK'ün 1988 ve 1992 tarihli yazılarında, KKTC'de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığının ifade edildiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz artırıldığı, 3 kişilik kontenjana 54 öğrencinin alındığı, bazı öğrencilerin listeden çıkarılarak yerlerine başkalarının eklendiği öne sürüldü.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.