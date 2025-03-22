İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı

"Yolsuzluk" ve "Terör" soruşturmasında şüpheli olan ve dün yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili 121 sayfa ifade veren Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında verdiği ifadesi sona erdi. 5 saat süren ifadenin 18 sayfa olduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun saat 21.00'de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"BUGÜN 21:00 GİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.

MEHMET ALİ ÇALIŞKAN YAKALANDI

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında, firari şüphelilerden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.

TERÖR SORUŞTURMASINDA HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Kent uzlaşısı, 2024 yerel seçimlerinde daha çok CHP ve DEM Parti'nin bir araya gelerek daha çok ortak aday belirleme sürecini konu alıyordu.

Bu soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı karar verildi.

Şüphelilere, İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı ve PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlaması yöneltildi.

İMAMOĞLU YOLSUZLUK SUÇLAMALARINI REDDETTİ

İmamoğlu emniyette verdiği ifadede, hakkındaki gizli tanık ifadeleri esas alınarak yöneltilen tüm sorulara, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" yanıtını verdi. Diğer suçlamaları da reddeden İmamoğlu, "Türkiye'nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konusu varken yukarıda sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibarıyla Türkiye'nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür" ifadesini kullanmıştı.