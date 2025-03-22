Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti
Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu da dosyaya girdi
Başsavcılıktan Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama

Başsavcılıktan Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına jet yalanlama
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar

İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar

İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde saat 10.00'da başlayan ifadesi, 15.00 itibariyle sona erdi. İmamoğlu ve diğer şüphelilerin akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"Yolsuzluk" ve "Terör" soruşturmasında şüpheli olan ve dün yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili 121 sayfa ifade veren Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında verdiği ifadesi sona erdi. 5 saat süren ifadenin 18 sayfa olduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun saat 21.00'de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"BUGÜN 21:00 GİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.

MEHMET ALİ ÇALIŞKAN YAKALANDI

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında, firari şüphelilerden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.

TERÖR SORUŞTURMASINDA HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Kent uzlaşısı, 2024 yerel seçimlerinde daha çok CHP ve DEM Parti'nin bir araya gelerek daha çok ortak aday belirleme sürecini konu alıyordu.

Bu soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı karar verildi.

Şüphelilere, İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı ve PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlaması yöneltildi.

İMAMOĞLU YOLSUZLUK SUÇLAMALARINI REDDETTİ

İmamoğlu emniyette verdiği ifadede, hakkındaki gizli tanık ifadeleri esas alınarak yöneltilen tüm sorulara, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" yanıtını verdi. Diğer suçlamaları da reddeden İmamoğlu, "Türkiye'nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konusu varken yukarıda sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibarıyla Türkiye'nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür" ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıknn_karani:

hadi inşanllah bu tiyatrocuya gereken yapılır

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme122
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

YANİNDAYİZ EKREM BAŞKAN

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme106
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArarat Arat:

işi fetöcü abilerinden iyi öğrenmişler hayali deliler sahte gizli tanıklar vay vay vay

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecati Cevik:

yardım ettiği PKK lılar ülke içindemi yurt dışında mı ülke içinde ise biliyordunuzda neden tutuklamadınız.

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Birde devletin sorunlarini düşünüyomuş gibi yapiyo ya basacaksin zopayi

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

İstanbul belediyesi dahil 10 belediye pkk oyları ile kazanıldı bunu bilmeyen mi var

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Terör örgütüne yardım mı? Güldürmeyin adamı. Saygılarımla.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

kesin apoyu bu davet eddi meclise anladık ))))))

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtunaboylu:

İmamoğluna terör örgütüyle bağlantısı var diyorlar ama akp ve mhp öcalanı kurucu lider olarak seçip konuşturuyor ama iktidarı destekleyenlerde hiç şehitlerimize karşı saygı yokmu? devlet en başta terör örgütleriyle masaya oturmayız direkt terör örgütlerini şehitlerimiz için yok ederiz demesi lazımdı. Ama hala akp ve mhp seçmeni kimin öcalanla dost olduğunu görmüyor mu? Dem partiyi niye kapatmıyor? akp ve mhp seçmeni oturup suriyeliler kadar değer gördümü düşünsün. Ekonomiyi imamoğlu mu mahvetti?

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuran Şahin:

güç her zaman halktadır, o nedenle kimsenin yapdığı yanına kar kalmaz,hırsızlık yapan herkes hesap verecekdir,yoksa adalete güven olmaz,

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title