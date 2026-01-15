Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline karşı açtığı davada ilk duruşma - 1

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline karşı açtığı davanın ilk duruşması, yetersiz kapasiteden dolayı farklı bir salonda yapılacak.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın ilk duruşması görülecek. İstanbul 5. İdare Mahkemesi salonunda görülmesi gereken duruşmanın, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
