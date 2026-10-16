Ekrem İmamoğlu'nun İBB Davası'ndaki savunması sürüyor: “Beni sandıkta yenemediler, onun için buradayım”

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN- Esra TOKAT

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunmasını sürdüren Ekrem İmamoğlu, "Bir buçuk yıldır neden buradayım? Seçimi iptal ettiler, olmadı. Önce 13 bin 600 oy farkıyla kazandığım seçimi yeniledim ve 806 bin oy farkıyla kazandım. Beni sandıkta yenemediler, onun için buradayım" dedi. Tutuklamanın çeyrek asırdır "bir silah gibi kullanıldığını" ifade eden İmamoğlu, "19 Mart sonrası 593 öğrenci gözaltına alındı, 238'i tutuklandı. 238 genç sınavlarına giremedi. Bunun hesabını hangi vicdan verecek" diye sordu.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 100. günü Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesindeki duruşmayla devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, üçüncü günde savunmasına devam ediyor.

İmamoğlu, hakkındaki davalarda hakimlerin görev yerlerinin değiştirildiğini savunarak, "Bir ya da iki hakimden söz etmiyoruz. Hakkımda açılan davalarda hakimlerin görev yerlerinin değişmediği, hakim değişikliği yaşanmayan bir dava yok. Bu mahkeme de benim için kurulmuş bir mahkemeye dönüştü. Bu davaya göre atamalar yapıldı. Dolayısıyla bu ülkede hakkımda verilecek bir karar, hakimlerin kariyerlerini belirliyor. Yazık değil mi? Bana yazık değil mi? Bu ülkeye, bu ülkenin yargısına yazık" dedi.

İmamoğlu, tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ilgili yer değişikliğini de anlattı. İmamoğlu, "Avukatımın gece saat 03.00'te burada olduğunu, Sayın Başkan'a ve heyete teşekkür ettiğimizi hatırlıyorum. Çorlu'dan yeniden buraya getirilmişti. Gece saat 03.00'te Kandıra'ya sürülüyor! Şimdi yine ara verilecek ve daha ara verilmeden yazı gönderiliyor: 'Hemen Kandıra'ya yollayın!' Bu nasıl bir şey? Yargı kin duyar mı, öfke duyar mı" diye sordu. İmamoğlu, "Devletin adaleti yurttaşın öfkesinden daha soğukkanlı, kalabalığın sesinden daha derin, siyasal çıkarların hesabından çok daha temiz olmalıdır. Yargı, günün gürültüsüne göre değil, hukukun kalıcı ışığına göre konuşmalıdır. Çünkü bugünün öfkesi geçer ama haksız kararın yarası kuşaklara kalır" ifadelerini kullandı.

"İKİ FARKLI İNSAN, İKİ FARKLI GÜN AMA AYNI CÜMLELER"

İmamoğlu, savunmasında "etkin pişmanlıktan" yararlananların beyanlarını da eleştirdi. İmamoğlu, "İtirafçıların tutumları öyle bir noktaya geldi ki Sayın Başkan, Sayın Heyet, kusura bakmayın; artık size değil, iddia makamına bakarak 'Oldu mu, doğru mu, iyi söylüyor muyum?' diye onay bekler hale geldiler" dedi. İmamoğlu, itirafçıların ifadelerinden, "Ben önceki verdiğim ifadelerin hiçbirini kabul etmiyorum, çıkmak için söyledim.", "Bu ifademdeki konuların tamamı uydurmadır.", "Gazetelerde boy boy çıkmıştı, ben de onun aynısını söylemek zorunda kaldım.", "Bana falancayı vereceksin dediler.", "Önüme geleni imzalamışımdır.", "Konuşma kesilip montajlandı.", "Duyuma dayalı her şey, herkes bilir.", "Soruşturma aşamasında duyduğum bir bilgi.", "Hissettim." örneklerini sıraladı.

İmamoğlu, "İki ayrı itirafçı, farklı tarihlerde ifade vermiş. Bir sanık bu ifadeleri yan yana koydu. Noktasına, virgülüne kadar aynı beyanlar! İki farklı insan, iki farklı gün ama aynı cümleler… O cümleleri kim kurdu" diye sordu.

İmamoğlu, "Bir itirafçının savcılık ifadesi yaklaşık 14 saat sürmüş. Ancak tutanakta sorular yok, yalnızca cevaplar var. İnsan, 14 saat boyunca konuşulduğunu düşünüyor ama hangi cümlenin önce soruda kurulduğunu, hangisinin cevaba geçirildiğini bilmiyoruz. Aleyhe bir cümle gerekiyorsa bir gecede ifadeye giriyor. Lehine olan bir cümle ise 14 saatlik ifadede bir kez bile tutanağa yazılmıyor. Aleyhe olan kayda geçiriliyor, lehe olan dışarıda bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLULUKTA GEÇİRİLEN GÜNLER GERİ GETİRİLEMEZ"

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu dosyadaki en ağır ve acımasız uygulama tutuklamalardır. Her işlem geri alınabilir, düzeltilebilir, telafi edilebilir. Ancak tutuklulukta geçirilen günler geri getirilemez. Bir babanın kaçırdığı bayramı, bir annenin çocuğuna sarılamadığı geceyi kimse geri veremez.

Tutuksuz yargılama esastır, tutuklu yargılama istisnadır. Bunu ben değil, kanun söylüyor. Anayasa söylüyor. Hele seçilmişler ve ekipleri söz konusuysa tutuklama için gereken eşik çok daha yüksek tutulmalıdır" diyen İmamoğlu, "Dava açıldığında 100'ü aşkın insan tutukluydu. Sonradan eklenen dosyalarla bu sayı daha da arttı. Bunlar yalnızca rakam değil. Her biri bir ev, bir aile, bir çocuk, bir anne, bir baba, bir dede, bir torun, bir sofra demek."

"238 GENÇ SINAVLARINA GİREMEDİ"

Tutuklamaların yalnızca kendi davasıyla sınırlı olmadığını kaydeden İmamoğlu, 19 Mart sonrasında gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencileri de gündeme getirdi:

"19 Mart sonrasında kaç öğrenci, kaç genç gözaltına alındı, kaç kişi tutuklandı? 593 öğrenci gözaltına alındı. 17, 18, 19 yaşındaki gençlerden söz ediyoruz. 238 kişi tutuklandı. Bu çocuklar sınavlarını kaçırdı. Bunun hesabını hangi vicdan verecek? 238 genç aylarca hapiste tutuldu.

Aylarca içeride kaldılar; eğitimlerini aksattılar, sınavlarına giremediler. Ne oldu biliyor musunuz, Sayın Başkan, Sayın Heyet? Hepsi beraat etti. Peki, neden hapse atıldılar? Milli iradeyi ve Saraçhane'yi savundukları için. Her birinin bir evi, bir ailesi var. Sabahın köründe kapıları çalındı, çocuklar uyandı ve karşılarında polisi gördü. O sabahtan beri uyuyamayan anneler var. Çocuklar artık uyuyamıyor."

"YARGILANMADAN KAÇAN NAMERTTİR, BU DAVA SİSYASİDİR"

İmamoğlu, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı dönemindeki yargılamaları hatırlatarak, mevcut durumla karşılaştırma yaptı. "Yıl 2002. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Sayın Erdoğan ve 37 sanık yargılanıyor. Kaç kişi tutuklandı biliyor musunuz? Yalnızca üç kişi. Üçü de sıradan çalışanlardı ve iki ay içeride kaldılar" dedi.

İmamoğlu, Erdoğan'ın bir gün bile tutuklu kalmadığını belirterek, "Yargılanmaktan kaçan yok. Yargılanmadan kaçan namerttir, şerefsizdir, namussuzdur. Aramızdaki tek fark, o yargılanırken bir gün bile tutuklanmamış olmasıdır. Ben Türkiye'nin birinci partisinin cumhurbaşkanı adayıyım. 16 milyon İstanbullunun seçtiği belediye başkanıyım. Dün dördüncü kez yenilenen Türkiye Belediyeler Birliğinin başkanıyım. Buna rağmen bir buçuk yılı aşkın süredir Silivri'deyim" dedi.

İmamoğlu, "Bir buçuk yıldır neden buradayım? Seçimi iptal ettiler, olmadı. Önce 13 bin 600 oy farkıyla kazandığım seçimi yeniledim ve 806 bin oy farkıyla kazandım. Beni sandıkta yenemediler, onun için buradayım. Kendi söyledi: 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.' Seçimde sonuç alamayınca bu kez tutuklayarak başarmak istediler. Bu dava siyasidir. Bunun adı siyasettir. Yazıktır, günahtır" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, duruşmaya verilen aranın ardından savunmasına devam edecek.

(Sürecek)

Kaynak: ANKA