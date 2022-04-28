Ekrem İmamoğlu'nun Bayramlaşma Afişlerinin Rize'de Kaldırılması TBMM Gündeminde

RİZE (ANKA) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Rizelilerle yapacağı bayramlaşma programının afişlerinin toplatılmasını Tbmm'ye taşıdı. Bayraktutan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "Halkı bilgilendiren bu afişler kimleri rahatsız etmiştir? Afişlerin toplatılması talimatı kim tarafından verilmiştir" diye sordu.

CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, 3 Mayıs'ta Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Rizelilerle yapacağı bayramlaşma programına ilişkin afişlerin Karayolları Genel Müdürlüğü Rize Şube Şefliği ekipleri tarafından kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı.

CHP'li Bayraktutan, Rize'de Çay Kanun Teklifi'nin TBMM'de kabul edilmemesi üzerine CHP Rize İl Başkanlığı tarafından asılan afişlerin kaldırılması olayı sıcaklığını korurken; bu kez de Ekrem İmamoğlu'nun Rizelilerle yapacağı bayramlaşma programına ilişkin afişlerin toplatıldığına dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na soru önergesi yönelten Bayraktutan, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin "Biz gelen şikayetler üzerine afişleri toplatıyoruz" yanıtını verdiği iddialarına değindi. Önergedeki sorular şöyle:

"-Usulsüz içeriği bulunmayan, program yer ve saat bildirimi niteliğindeki afişlerin toplatılma gerekçesi nedir? Halkı bilgilendiren bu afişler kimleri rahatsız etmiştir? Afişlerin toplatılması talimatı kim tarafından verilmiştir? Bayramlaşma afişleri ile ilgili Bakanlığınız birimlerine iletildiği iddia edilen şikayetlerin konusu nedir? Şikayetler kimler tarafından yapılmıştır? Tarafınıza iletilen her şikayet sonrası aynı uygulama yapılmakta mıdır? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı özel bir uygulamaya mı gidilmiştir?"