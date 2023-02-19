Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara 'KYK yurdu' çağrısı: Bu yanlıştan acilen dönün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ve öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, iktidara "Bu yanlıştan acilen dönün" çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ve öğrencilerin KYK yurtlarından çıkarılmasına tepki gösterdi ve iktidara çağrıda bulundu.

İMAMOĞLU DA TARTIŞMALARA DAHİL OLDU

Yurtların, depremzedelerin yerleştirileceği gerekçesiyle boşaltılması kamuoyunda tartışmalara neden olurken; İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Bu yanlıştan acilen dönün" çağrısında bulundu.

"PANDEMİDE 1,5 YIL HARCANDI, ŞİMDİ BİR DÖNEM DAHA EKLENİYOR"

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yanlıştan acilen dönün. Aileler çocuklarına ev kiraladı, yurda yerleştirdi. Şimdi, milyonlarca üniversiteli adeta yurtlarından kovuluyor, evlerden ayrılmak zorunda kalıyor, yollara düşüyor, masraf yapıyor. Pandemide 1,5 yıl harcanmıştı, şimdi buna bir dönem daha ekleniyor" ifadelerine yer verdi.