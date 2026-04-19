Ekrem İmamoğlu'ndan "Tom Barrack" Tepkisi: "Hükümet Tarafından Muhatap Alınıyor Olması Acizlik"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya'daki açıklamalarına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, Barrack'ın ifadelerinin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu belirterek, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk temelindeki duruşunu vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, Antalya'daki açıklamalarına tepki göstererek, "Göreve geldiği günden bu yana gaf üstüne gaf yapmaktan çekinmeyen bu Büyükelçinin, hükümet tarafından hala muhatap alınıyor olması acizliktir. Türkiye'nin yolu açıktır. Bizim pusulamız bellidir, demokrasi, hukuk ve millet iradesi" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden paylaşılan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin son açıklamalarını dikkatle takip ettim. Büyükelçi Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda dile getirdiği ifadeler, tüm diplomatik teamüllere aykırıdır. Demokrasiye mesafe koyan, monarşi ve 'güçlü liderlik' modellerini öven bu yaklaşım, Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal gerçekleriyle açık bir çelişki içindedir ve kabul edilemez."

Türkiye Cumhuriyeti, bir monarşinin küllerinden doğmuş ve egemenliği kayıtsız şartsız millete veren bir iradenin eseridir. Bu topraklarda demokrasi, büyük bedeller ödenerek elde edilmiş bir kazanımdır. Dolayısıyla bu kazanımı anlamayan ya da alternatif rejim modellerini meşrulaştıran her yaklaşım, milletimiz nezdinde hak ettiği karşılığı bulur.

Göreve geldiği günden bu yana gaf üstüne gaf yapmaktan çekinmeyen bu Büyükelçinin, hükümet tarafından hala muhatap alınıyor olması acizliktir. Türkiye'nin yolu açıktır. Bizim pusulamız bellidir, demokrasi, hukuk ve millet iradesi."

Kaynak: ANKA
