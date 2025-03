Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Ekrem bizi, biz Ekrem'i halkına ve kendine emanet ediyor. Kendini milletine emanet ediyor. Millet bunun hesabını gün gelecek soracak bunu herkes de biliyor. Çünkü bu kadar adaletsizliğin ve hukuksuzluğun karşısında hiç kimse susmayacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu NOW TV'ye gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sabah sahurdan hemen önce geldi ekipler. Biz tabi Ekrem Bey'in hazırlanma süreci, kızım evdeydi biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var. Bugün her şeye rağmen onu evde tutamadım ve 'Ben okuluma gideceğim hayatıma devam edeceğim anne' dedi. Onu hazırladım okula yolladım. Ekrem bey hazırlıklarını yaptı. Gelen arkadaşlar onların hepsine buradan tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi çok kibar, nazik bir şekilde görevlerini yerine getirdiler. Onlar da görevlerini tamamladılar. 7.30 gibi evden ayrıldılar."

"Önce içeriye ifadeye alıyorlar, delil oluşturmaya çalışıyorlar"

İmamoğlu, "Ekrem beye operasyonun bir gerekçesini açıkladılar mı bir şey anlattılar mı?" sorusuna, "Ekrem bey ile konuştular, avukatı ile birlikte ben o süreci çok ayrıntılı bilmiyorum ama zaten ortada dolanan bir sürü kirli bilgiler herhalde onlarla birlikte bilemiyorum ama avukatı ile birlikte konuştular" diyerek yanıtladı.

"Dün yoğun bir gündü. Diplomanın iptali açıklandı. Öncesinde bunlara dair bir değerlendirmeniz oldu mu? Bekliyor muydunuz böyle bir operasyon?" sorusuna Dilek İmamoğlu, şöyle yanıtı verdi:

"Artık her şeyi bekliyor bir hale geldik. Dün diploma iptal edildi. Usulsüz bir şekilde, usulsüz bir işlem yapıldı. Usulsüz yapılan işlemde usulsüz yapıldı. Çok enteresan günlerden geçiyoruz. Çok korkunç. Bir kere diplomanın iptali usulsüz böyle bir şey mümkün değil. Bugün dünyada kime sorarsanız sorun böyle bir şeyin mümkün olmayacağını hepimiz, sokaktaki çocuk bile söyler bunu. Bekliyor muyduk böyle bir süreç? Yani siz hani kendi vicdanınıza sorarsanız 'yok arkadaş bu kadar olmaz'. Kağıt üstünde hala bir hukuk ülkesiyiz ne kadar çalışmasa da hukuk ülkesiyiz. 'Olmaz diyorsunuz' ama bir bakıyorsunuz yaşıyorsunuz. Bu sabah olanlar da onlardan bir tanesi. Önce içeriye ifadeye alıyorlar. Delil oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu da avukatlar çok iyi bir şekilde anlatacaktır daha sonrasında."

"Bu kadar adaletsizliğin ve hukuksuzluğun karşısında hiç kimse susmayacak"

Başsavcılığın gözaltına ilişkin yaptığı açıklama hakkında değerlendirmesi sorulan Dilek İmamoğlu, "Böyle bir şeye gülünür sadece. Böyle bir şey elbette mümkün değil. Olamaz, olamaz böyle bir şey. Sadece gülünür. Bir sürü kirli bilgi dolanıyor. Hepimiz sosyal medyayı takip ediyoruz. 20 gündür üç beş kişi sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Bunlar inanılmaz korkunçlar. Tamamen büyük bir iftira. Zaten her şey ortaya çıkacak" dedi.

"Giderken bir mesajı oldu mu? Kamuoyuyla paylaşmanız için bir mesajı var mıydı?" sorusuna Dilek İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Hayır bizim birbirimizden sakladığımız, insanlardan sakladığımız, çalışma arkadaşlarımızdan sakladığımız hiçbir şeyimiz yok ki. Her şeyi hepimiz biliyoruz çünkü şeffafız, şeffaf yaşıyoruz. Ekrem bey kendini bu kadar şeffaf olduğu için ve biz hayatımızı ortada yaşadığımız için kendimizi, Ekrem bizi, biz Ekrem'i halkına ve kendine emanet ediyor. Kendini milletine emanet ediyor. Millet bunun hesabını gün gelecek soracak bunu herkes de biliyor. Çünkü bu kadar adaletsizliğin ve hukuksuzluğun karşısında hiç kimse susmayacak."

Selim İmamoğlu: "Adalet gelecek ve insanlar adaletin kendisinden korkacaklar"

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, "kelimeler kifateysiz" diyerek, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Bilmiyorum kelimeler kifayetsiz işte. Sabahın köründe telefonum aranarak uyanıyorum. İnternete giremiyorum, sosyal medyadaki hiçbir şeyden haberim yok. Arabamla geliyorum buraya yolun başında Fener Türbesi sokağın başına arabamı park ediyorum. Koşarak aşağıya iniyorum. Bir sürü kolluk kuvveti. Şimdi diyorum ki terörist mi almaya geldiniz siz ya. Bu adam ülkesi için savaşan, arkasında ülkesi için elinden gelen her şeyi yapan, başka alanlarda, başka kulvarlarda en iyisi olmaya çalışan bir aile var ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir terörist alır gibi şafak vakti sabahın köründe geliyorsunuz bu ülkeyi belki de ileride yöneteceğini bildiğiniz bir insanı geliyorsunuz evinden alıyorsunuz. Dün diploma kararı, usulsüz bir karar. Ne söyleyebilirim ki yani bu şeytanlıktan başka bir şey değil. Devran dönecek ve insanlar Ekrem İmamoğlu'ndan korkmayacaklar. Adalet adaletten korkacaklar günün sonunda. Adalet gelecek ve insanlar adaletin kendisinden korkacaklar."