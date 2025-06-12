Ekrem İmamoğlu Hakkında Yeni Dava Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, Ekrem İmamoğlu ve avukatları katılmadı.

Duruşmada iddianamenin kabul kararını okuyan hakim, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının duruşma yerinin değişmesi üzerine dosyaya dilekçe gönderdiklerini belirtti.

Dilekçede, avukatların, Çağlayan'da olması beklenen duruşmanın yerinin dün Silivri olarak değiştirilmesi nedeniyle duruşmaya katılmayacaklarını belirttikleri öğrenildi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Savcı, İmamoğlu'nun başka suçtan tutuklu bulunması, nakil ve güvenlik açısından zorluk olması ile İstanbul Adliyesi'ndeki duruşma salonun fiziki koşullarının elverişsizliği sebebiyle bir sonraki duruşmanın da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında bulunan salonda yapılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarının usulü itirazları sonrası savunma yapacakları yönündeki mazeretlerinin kabulüne karar verdi.

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın, mahkemenin salonunun fiziki şartlarının elverişli olmaması ve güvenlik gerekçesiyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan duruşma salonunda yapılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca karara karşı, sanık ve müdafilerine kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul nöbetçi ağır ceza mahkemesine itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.

Duruşma tarihinde İmamoğlu'nun salona hazır bulundurulması için cezaevine müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, şüpheliler lehine karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği aktarılarak, "Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapılan resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği" değerlendirmesi yapılıyor.

İmamoğlu'nun "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması talep ediliyor.